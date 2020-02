Coronavirus, tutte le notizie della notte: oltre 1000 morti, più di 42 mila contagi. Primo caso in California (Di martedì 11 febbraio 2020) Il numero di infezioni confermate nell’epidemia di Coronavirus in Cina ha raggiunto quota 42.638 a livello nazionale, con quasi 2.500 nuovi casi segnalati. 27 sono gli stranieri contagiati nel Paese. Nell’ultimo bollettino delle autorità sanitarie cinesi vengono registrate 108 nuove vittime per il virus, 103 nella sola provincia di Hubei: la più colpita. I morti in totale a livello nazionale è ora di 1.016 morti. Nelle ultime 24 ore, due sono stati i decessi fuori dalla Cina: uno a Hong Kong e un altro nelle Filippine. Dagli Stati Uniti arriva la conferma di un primo caso di contagio a San Diego, in California. Secondo l’emittente locale 10 News, si tratta di un cittadino americano rientrato con il primo volo che da Wuhan ha rimpatriato 167 americani. Il paziente si trova in isolamento e sarebbe in buone condizioni. In Italia In Italia restano ricoverati allo ... open.online

