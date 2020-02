Coronavirus, è guarito il “super diffusore” che ha infettato involontariamente decine di persone (Di martedì 11 febbraio 2020) Coronavirus, guarito il super diffusore che ha infettato decine di persone Nei giorni scorsi in Gran Bretagna si è parlato molto di un certo Mister X, un “super diffusore” del Coronavirus la cui identità è stata tenuta nascosta per motivi di privacy. L’uomo in questione ha contratto il virus nCoV-2019 durante un viaggio di lavoro a Singapore. Poi, senza presentare alcun sintomo, si è recato in Francia, sul Monte Bianco, con la famiglia. Lì, in hotel, ha infettato cinque concittadini, tra i quali anche un bambino di 9 anni, e uno spagnolo. Tornato in Gran Bretagna ancora senza sintomi, ha contagiato altre persone in un pub. Poi la diagnosi di Coronavirus, la profilassi, le cure. Ma ormai era troppo tardi: l’uomo aveva involontariamente contribuito alla diffusione dell’epidemia. Oggi, martedì 11 febbraio 2020, il super diffusore del Coronavirus ha rivelato la ... tpi

Notiziedi_it : Coronavirus, Oms: «Minaccia molto grave». Guarito un contagiato britannico - BlitzQuotidiano : Coronavirus, Steven Walsh si rivela: “Sono io il super untore britannico e sono guarito” - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, guarito il cittadino inglese al centro dei contagi: «Ancora in isolamento per precauzione» -