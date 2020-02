Come stanno le persone ricoverate allo Spallanzani per il coronavirus (Di martedì 11 febbraio 2020) "Il cittadino italiano, trasferito giorni fa dalla struttura dedicata della città militare della Cecchignola e con intenzione confermata da nuovo coronavirus continua ad essere in buone condizioni generali". Così il bollettino medico diramato oggi dallo Spallanzani. Lieve miglioramento anche per i due coniugi cinesi positivi al coronavirus e ricoverati in terapia intensiva allo Spallanzani. "In maniera particolare - si legge nel bollettino medico - il paziente maschio presenta una riduzione del supporto respiratorio, con partecipazione attiva alla respirazione. La prognosi resta riservata". Fino ad oggi presso l'ospedale romano sono stati seguiti 58 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus. Di questi, 46, risultati negativi, sono stati dimessi. "Tredici pazienti sono tutt'ora ricoverati: 3 sono casi confermati (la coppia ... agi

