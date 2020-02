Bomba fa saltare in aria l'auto di un carabiniere: era parcheggiata sotto casa (Di martedì 11 febbraio 2020) E' successo a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. La Bomba, un ordigno artigianale, era stata collocata sotto la... today

bari_times : Boato nella notte, paura a Ruvo: bomba fa saltare in aria auto di un carabiniere - fantasyeydor01 : Boato nella notte, paura a Ruvo: bomba fa saltare in aria auto di un carabiniere - baritoday : Boato nella notte, paura a Ruvo: bomba fa saltare in aria auto di un carabiniere -