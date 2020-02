Anthem cambierà davvero? Jason Schreier ha qualche dubbio sulla 'riprogettazione' del gioco di BioWare (Di martedì 11 febbraio 2020) Questa mattina vi abbiamo riportato un'importante notizia che ci parlava delle modifiche promesse da BioWare per il suo discusso Anthem. In parole povere, lo studio ha confermato una 'riprogettazione a lungo termine' per una 'sostanziale reinvenzione' dell'esperienza.Si prospetta dunque un "Anthem 2.0" o Anthem Next e le premesse sembrerebbero buone. Tuttavia, c'è qualcuno che nutre dei dubbi sul progetto di BioWare. Stiamo parlando del celebre Jason Schreier di Kotaku.Il giornalista ha commentato le recenti notizie su Twitter e, vi ricordiamo, fu proprio Schreier a parlare per primo dei problemi interni allo studio nello sviluppo del discusso gioco e del progetto "Anthem 2.0".Leggi altro... eurogamer

Anthem cambierà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anthem cambierà