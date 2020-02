Adesso il coronavirus ha un nome: Covid-19 (Di martedì 11 febbraio 2020) “Abbiamo un nome” per il coronavirus, è Covid- 19”. Lo annuncia il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in un briefing di aggiornamento con la stampa a Ginevra. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha spiegato che “abbiamo dovuto trovare un nome che non si riferisse a una posizione geografica, a un animale, o ad un individuo o un gruppo di persone. Un nome che sia anche pronunciabile e correlato alla malattia”. Oltre che ad essere utile per avere uno standard comune a livello internazionale, avere un nome ”è importante per impedire l’uso di altri sostantivi che possono essere inaccurati o stigmatizzati” huffingtonpost

