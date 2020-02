Vittorio Sgarbi provocatorio sul Festival: “Sanremo cosa resta di questa edizione? la minaccia della prossima” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un’edizione di Sanremo che evidentemente è piaciuta in tanti ma non a Vittorio Sgarbi. Il Sanremo 2020 condotto da Fiorello e Amadeus ha raggiunto picchi d’ascolto storici. Ma per Vittorio Sgarbi finalmente Sanremo è finito: “Sanremo 2020. cosa resta di questa edizione? La minaccia della prossima” ha ironizzato. Non si sa cosa al critico d’arte non sia piaciuto ma certamente la Rai sembra sempre più intenzionata a ripetere per l’anno prossimo il duetto di conduttori che hanno dato tante soddisfazioni alla tv pubblica. Sembra però che al momento sia Fiorello e Amadeus non abbiano ancora accettato la proposta di condurre per la seconda volta il Festival anzi, secondo alcune voci, sarebbero propensi a dire di no. Stefano Coletta, direttore di RAI 1 ha così risposta alla domanda dei giornalisti su chi condurrà il prossimo Festival: “Per me, ... baritalianews

