Visita a Napoli per l’ambasciatore del Messico (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sua Eccellenza l’ambasciatore della Repubblica del Messico, Carlos García de Alba Zepeda, accompagnato dal Console Cavaliere Luciano Cimmino , in Visita ufficiale per la prima volta a Napoli è stato ricevuto a fine Gennaio nel Palazzo della Borsa dal Presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola, unitamente al Vice Presidente vicario Fabrizio Luongo. All’incontro erano altresì presenti l’imprenditore napoletano del sistema moda Carlo Palmieri e il componente di giunta per il turismo Antonino Della Notte. L’incontro ha posto le basi di importanti relazioni commerciali per la cooperazione internazionale che vedrà la CCIAA di Napoli parte attiva di incontri B2B su segmenti produttivi specifici. La Visita si inserisce nell’ambito degli incontri istituzionali di promozione estera promossi dalla commissione diplomazia economica della Camera di Commercio. A Novembre 2019, quindi ... ildenaro

