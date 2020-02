Un posto al sole anticipazioni 11 febbraio 2020: Clara alle prese con una notizia sconvolgente (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nella puntata di Un posto al sole, in onda martedì 11 febbraio 2020 su Rai3, mentre Alberto teme per la sua posizione, Clara riceve una notizia potenzialmente sconvolgente: anticipazioni. Un posto al sole torna martedì 11 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni tornano a concentrarsi su Alberto Palladini e la sua incertezza ma soprattutto su Clara. Alberto, tenta di risalire la china contattando una sua vecchia conoscenza, mentre Clara apprende una notizia che potrebbe sconvolgere la sua vita. Dopo l'ultima delusione Giulia decide di rifugiarsi nell'affetto di amici e familiari. Sempre più oppresso dalla mancanza di spazi, Vittorio trova un alleato in Patrizio, e i due progettano di andare a vivere insieme. L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 11 ... movieplayer

