Speed skating, Mondiali singole distanze 2020: calendario, programma, orari e tv (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dal 13 al 16 febbraio l’anello di ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) sarà teatro dei Mondiali 2020 su singole distanze dello Speed skating. I migliori rappresentanti del pianeta si confronteranno per centrare il meglio possibile e regalare grande spettacolo al pubblico presente. Olanda, Russia, Stati Uniti e Giappone le selezioni di riferimento, in grado di monopolizzare la scena. L’Italia cercherà di ben figurare in alcune prove e in particolare la mass start con Francesca Lollobrigida potrebbe riservarci qualcosa di interessante. Speed skating, Mondiali singole distanze 2020: calendario, programma, orari e tv Dal 13 al 16 febbraio l’anello di ghiaccio di Salt Lake City (Stati Uniti) sarà teatro dei Mondiali 2020 su singole distanze dello Speed skating. La copertura dell’evento sarà in streaming attraverso il canale Isu su Youtube. Da verificare se ... oasport

