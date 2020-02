Scienza: allarme per la riduzione degli insetti nel mondo (Di lunedì 10 febbraio 2020) Estinzioni di insetti non quantificate e non quantificabili: il rischio è reale, come spiega un gruppo di 30 esperti internazionali guidati dai ricercatori dell’Università di Helsinki ha discusso dei pericoli che la perdita di insetti potrebbe causare, e delle modalità per prevenire tali eventualità. “E’ sorprendente quanto poco sappiamo della biodiversità a livello globale, quando solo il 10-20% circa degli insetti e di altre specie di invertebrati sono stati descritti e nominati. E anche di quelli che hanno ormai un nome, sappiamo poco piu’ di una breve descrizione morfologica, forse una parte del codice genetico e un singolo sito in cui sono stati avvistati”, commenta Pedro Cardoso, del Museo finlandese di Storia naturale Luomus, presso l’Università di Helsinki, in Finlandia. “Con la perdita di varie categorie di insetti, e di animali ... meteoweb.eu

