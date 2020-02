Scherma, Coppa del Mondo 2020: spadisti azzurri secondi a Vancouver, ma con il biglietto per Tokyo in tasca (Di lunedì 10 febbraio 2020) Missione compiuta per l’Italia della spada maschile, che festeggia la qualificazione olimpica dopo l’ottimo secondo posto nella prova a squadre di Coppa del Mondo di Vancouver. Il quartetto azzurro composto da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini ha raggiunto l’ultimo atto della competizione sulle pedane canadesi, venendo poi sconfitto in finale dalla Corea del Sud con il punteggio di 39-24. Il cammino dell’Italia è iniziato negli ottavi di finale con la netta vittoria sulla Danimarca per 45-32. Successivamente nei quarti l’Italia ha ottenuto un successo sofferto per 38-35 contro l’Ucraina. La strada del podio si è poi aperta con la bellissima vittoria in semifinale sulla Francia per 45-39. Non ha gareggiato Marco Fichera: “In accordo con lo staff medico e tecnico federale, vista l’alta percentuale di rischio di ... oasport

