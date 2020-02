Sanremo 2020, lo sfogo di Fiorello dopo lo spoiler di Sky: “Mele marce” (Di lunedì 10 febbraio 2020) In un Festival di Sanremo 2020 funestato dagli episodi più assurdi, ciò che decisamente non ci voleva per autori e organizzatori era lo spoiler decisivo mandato in onda da Sky a quasi un’ora dalla fine della gara. Come ormai noto a tutti, nella notte del 9 febbraio gli undici milioni di spettatori di Rai Uno erano in attesa del responso in merito al vincitore del Festival; responso che fu invece dato da Sky, con un’ora di anticipo, annunciando la vittoria di Diodato nella triplice votazione finale. “Amadeus aveva chiesto l’embargo, è stato un gesto riprovevole”: Fiorello condanna lo spoiler decisivo nella nottata della finale di Sanremo 2020 Il motivo che avrebbe spinto i giornalisti della piattaforma satellitare a rivelare in anticipo il vincitore di Sanremo 2020 sono stati esaurientemente spiegati da Fiorello. Il co-conduttore dell’edizione, ospite ... velvetgossip

FiorellaMannoia : Cosa stona a Sanremo | Left - trash_italiano : #Sanremo2020: Piero Pelù accusato di plagio durante la finale - CONFRONTO AUDIO - IlContiAndrea : Il vincitore #Diodato: “Dedico il premio alla mia città, Taranto, e a chi lotta contro situazioni insostenibili” e… -