Pietra lanciata da cavalcavia, tragedia sfiorata per gli attori Fresi e Benvenuti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Luana Rosato Gli attori Fresi e Benvenuti colpiti da una Pietra lanciata da un cavalcavia, sono rimasti illesi: la polizia sta indagando per rintracciare i colpevoli Nella notte di ieri, domenica 9 febbraio, è stata sfiorata la tragedia sulla A25: l’auto degli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti è stata colpita da una Pietra lanciata da un cavalcavia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Fresi e Benvenuti stavano viaggiando a bordo dell’utilitaria guidata dal primo e, all’improvviso, nei pressi della località San Pelino, frazione di Avezzano, sono stati colpiti da un sasso lanciato dal cavalcavia. La macchina è stata colpita in pieno dalla Pietra che ha sfondato il parabrezza anteriore penetrando all'interno dell'abitacolo. Per fortuna, i due volti noti dello spettacolo sono rimasti illesi e sono stati in grado di raggiungere la più vicina stazione di servizio, ... ilgiornale

