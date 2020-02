Parcheggiatori abusivi al San Paolo: 30 fermi durante Napoli-Lecce (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ieri pomeriggio, i servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lecce hanno incluso uno specifico dispositivo, attuato da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, volto a contrastare il fenomeno dei Parcheggiatori abusivi nel perimetro dello stadio San Paolo e nelle strade adiacenti. Sono state sanzionate 30 persone ai sensi dell’art. 7 co. 15bis del Codice della Strada poiché sorprese ad esercitare l’attività abusiva di parcheggiatore; 6 di queste sono state denunciate poiché già sanzionate. Da oggi, il contrasto al fenomeno dei Parcheggiatori abusivi in quell’area sarà parte integrante dell’ impianto di sicurezza predisposto a tutela delle manifestazioni che si terranno ... anteprima24

