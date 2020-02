Oscar 2020, con ‘Parasite’ trionfa anche Gianni Morandi (Di martedì 11 febbraio 2020) Con "Parasite" trionfa anche un pezzo d'Italia: Gianni Morandi con "In ginocchio da te" è nella colonna sonora del film del regista sudcoreano Bong Joon-ho che ha trionfato agli Academy Awards. anche il cantante era rimasto stupito dopo il successo a Cannes a maggio 2019, vincendo la Palma d'Oro. Una delle scene cruciali del finale del film di Bong Joon-ho è accompagnata dal suo brano "In ginocchio da te". "Magari mi invitano a cantare in Sud Corea, dove non sono mai andato il suo commento". Oggi ha pubblicato un video: "Sono contento, il film è bellissimo e dentro c'è qualcosa di italiano". ilfogliettone

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, quattro premi a Parasite. Joaquin Phoenix e Renee Zellweger migliori attori #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2020, Joaquin Phoenix vince come Miglior Attore Protagonista -