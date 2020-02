Napoli, Enrico Fedele è sicuro: “Unico obiettivo resta la Coppa Italia” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Enrico Fedele ha detto la sua sul momento del Napoli scrivendo per “Il Roma”. “(…) Ieri ho avuto la conferma di quanto avevo denunciato subito dopo la sofferta vittoria contro la Sampdoria. Questo Napoli continua ad essere in uno stato confusionale, così come mi era apparso a Genova. (…) Troppo poco, così come troppo pochi sono stati i primi venti minuti contro il Lecce, quando sembrava che gli azzurri potessero fare un sol boccone degli avversari. Invece è emerso il solito “male”: stucchevoli passaggetti laterali, conclusioni fuori bersaglio e sbandata difensiva. Né sono serviti gli inserimenti di Lobotka e Politano nello schieramento base. Entrambi “vagabondi” nel primo tempo e saggiamente sostituiti nel corso della ripresa. Così come mi ha deluso Demme che ha mostrato le buone qualità di cerniera tra centrocampo e difesa fallendo quello di raccordo con ... calciomercato.napoli

VampiresTears : Enrico è il primo romanzo di Francesca Garofalo classe ’82, nata a Napoli. Inizialmente era stato scritto per un lu… - daju29ro : @realvarriale Quindi ammetti che mentre il VAR a Verona fa il suo dovere a 360 gradi in altre parti, come succedeva… - enrico_luca : @RafAuriemma @sscnapoli @OfficialUSLecce @arekmilik9 A parte il Rigore nettissimo, come si può designare un arbitro… -