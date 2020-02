Morgan e Bugo, le immagini della loro lite dietro le quinte del Festival di Sanremo: ecco cosa è successo davvero (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cos’è successo davvero nella notte tra sabato e venerdì dietro le quinte del Festival di Sanremo tra Bugo e Morgan? Lo svelano le immagini del dietroFestival, lo speciale andato in onda il 9 febbraio su Rai1 dopo il tg delle 20.00 con i video esclusivi del backstage della 70esima edizione del Festival di Sanremo. “Siccome fanno i complotti…Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa…”. Così si sente dire da Morgan prima di entrare in scena per la sua ultima esibizione, conclusasi con la squalifica sua e di Bugo. Tutto succede in pochi istanti, ecco il loro dialogo (forse edulcorato dal montaggio): Morgan: “Il complotto di stasera qual è? Che avete studiato di bello? Siccome fanno i complotti. Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa”. Bugo: ... ilfattoquotidiano

insopportabile : Sulla questione Morgan-Bugo le parole di Simone Bertolotti, direttore d’orchestra, produttore e coautore del brano… - trash_italiano : Morgan: “io ho creato Bugo. L’ho fatto esistere” #noneladurso - repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' -