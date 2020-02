Locke & Key, il profilo Instagram della serie è una casa piena di misteri (Di lunedì 10 febbraio 2020) La serie Locke & Key è arrivata su Netflix e sul profilo Instagram è possibile scoprire i segreti della misteriosa Keyhouse. Locke & Key è arrivata su Netflix e per promuovere la serie è stato creato un profilo Instagram che permette di scoprire i segreti della Keyhouse, la misteriosa casa in cui si trasferiscono i protagonisti del progetto tratto dalla graphic novel di Joe Hill. La pagina aperta sui social - a cui potete accedere collegandovi a Instagram - permette infatti di accedere a vari contenuti "entrando" nelle stanze ed esplorando gli spazi esterni, seguendo inoltre link che portano al profilo totalmente dedicato al pozzo, scoprendo come utilizzare gli stickers creati ispirandosi allo show, e tanto altro ancora. Locke & Key ... movieplayer

