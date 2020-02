L’Isola dei Famosi 2020: ecco chi sarà l’inviato di Ilary Blasi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Se la conduzione de L’Isola dei Famosi 2020 verrà affidata a Ilary Blasi, non poteva certo tardare la notizia su chi sarà il suo prossimo inviato: Alvin. Le indiscrezioni, inizialmente, volevano come papabile inviato il Famosissimo Can Yaman (e diciamocelo…Non ci sarebbe proprio dispiaciuto!). Questo rumor, però, è stato smentito dal settimanale Oggi che, invece, conferma la presenza di Alvin, volto noto di moltissimi programmi e reality show. Sul settimanale leggiamo: sarà Ilary Blasi la conduttrice della prossima edizione de L’Isola dei Famosi, dopo la scelta di Alessia Marcuzzi di lasciare il programma. A farle da spalla in Honduras sarà invece l’amico Alvin (che ha il suo stesso agente) Già compagni di viaggio durante l’avventura degli Eurogames, Ilary e Alvin potrebbero regalarci L’Isola dei Famosi 2020 che vogliamo e che ... trendit

