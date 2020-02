La7, lite Brambilla-Cofferati. “Abbiamo il Jobs Act con 20 anni di ritardo per colpa sua”. “Lei imprenditore? Sta molto in tv e poco a lavoro” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Bagarre a “L’aria che tira” (La7) tra l’ex segretario generale della Cgil, Sergio Cofferati, e l’imprenditore Gian Luca Brambilla. Nodo focale del dibattito: il sistema fiscale italiano. Cofferati auspica che il fisco abbia una dimensione progressiva rispetto ai redditi sui quali interviene. Ma viene vivacemente contestato da Brambilla, secondo il quale la progressività fiscale penalizzerebbe chi fa più ore lavorate e svolge un secondo lavoro, perché in questo modo pagherebbe più tasse. “Lei sta dicendo che in Italia, con questa logica della progressività, è vietato impegnarsi e voler lavorare – accusa l’imprenditore brianzolo – “Sta in questo la falsità ideologica della sua tesi”. “Ma non diciamo sciocchezze, su”, ribatte Cofferati. Il battibecco va avanti per alcuni minuti, Brambilla definisce ... ilfattoquotidiano

