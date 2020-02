Il sudcoreano Parasite vince l’Oscar 2020: ecco tutti i premiati (Di lunedì 10 febbraio 2020) La notte degli Oscar viene illuminata dal sudcoreano Parasite. Il film è il migliore di quest’anno, grande sorpresa finale che laprimapagina

fisco24_info : Oscar, trionfo 'Parasite' : Quattro statuette, tra cui miglior film, alla pellicola del regista sudcoreano Bong Joo… - 80ila : RT @RadioCapital_fm: Parasite del regista sudcoreano Bong Joon vince l'Oscar come miglior film diventando la prima pellicola in lingua non… - pietropala : RT @BlogSeason: Il film sudcoreano #Parasite vince 4 statuette. E' la prima volta nella storia degli #Oscar che una pellicola in lingua non… -