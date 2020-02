Il deputato leghista che crede ci siano le Ong dietro la vittoria di Diodato a Sanremo (Di lunedì 10 febbraio 2020) "Il dubbio è lecito: Festival della canzone italiana o delle ong taxi del Mediterraneo? Come volevasi dimostrare il festival è stato vinto da un amante del sinistro pensiero": Edoardo Ziello, deputato della Lega, pensa che ci siano le organizzazioni umanitarie dietro la vittoria di Diodato al festival di Sanremo. fanpage

