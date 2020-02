Foibe,Conte:scusa per oblio su sciagura

"Siamo qui per risanare quella ferita inferta a quelle genti e ai loro discendenti, per chiedere ancora unaper l'che ha inghiottito per decenni questanazionale". Così il premieral Senato per la commemorazione del Giorno del Ricordo. Alla "tragedia" dellenon è stato dato rilievo "per superficialità o calcolo", ricorda, invitando a "non dimenticare"."E'segno di grande maturità,per un popolo,affrontare memorie anche conflittuali del proprio passato,con dibattito scevro da strumentalizzazioni".(Di lunedì 10 febbraio 2020)