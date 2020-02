Foibe: Conte, ‘arginare e condannare episodi negazionismo o riduzionismo’ (Di lunedì 10 febbraio 2020) Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Non si può non ricordare qui, in quest’Aula del Senato, che la legge del 2004” che istituì il Giorno del Ricordo in memoria di tutte le vittime delle Foibe “fu l’esito del confronto tra forze politiche contrapposte, che allora misero da parte le preclusioni ideologiche e le differenze valoriali, anche fortemente rivendicate, per impedire che quella dolorosissima vicenda continuasse a essere motivo di scontro e divisione, ma divenisse fattore di unità del popolo italiano”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo nell’Aula del Senato per le celebrazioni del Giorno del Ricordo.“Oggi la comunità nazionale considera questa tragica memoria come patrimonio costitutivo della propria identità nazionale. L’etica della responsabilità ci richiama tutti a tenere vivo quel ricordo, anche per ... calcioweb.eu

