Enrico muore a 24 anni, la figlia resta senza genitori: la mamma morta 2 mesi fa (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una storia terribile e che spezza il cuore. Viene dal paese di Rosolina, in Veneto, e ha per protagonista un ragazzo di 24 anni Enrico Frizziero, stroncato da un malore improvviso. A trovarlo, la madre ora chiusa nel suo dolore insieme alla famiglia confortati dalla vicinanza di tanta gente che ne condivide il lutto, nei giovani prevale l’incredulità e un senso d’impotenza di fronte ad un evento troppo grande da affrontare. Gli amici, che lo chiamavano “Friz la piovra”, ricordano il suo sorriso, la bontà d’animo, i tanti momenti trascorsi insieme in allegria ballando o chiacchierando. Di fronte alla morte, un velo di pudore fa passare in secondo piano alcuni errori del recente passato. Col dolore, a prevalere è il rispetto umano anche se non manca chi specula sulle possibili cause del decesso. Continua dopo la foto Sono in tanti, infatti, a sottolineare ... caffeinamagazine

Noovyis : (Enrico muore a 24 anni, la figlia resta senza genitori: la mamma morta 2 mesi fa) Playhitmusic -… - Enrico_Liano : RT @mariobianchi18: Il #9febbraio 2009 muore #EluanaEnglaro. Nel '92 ha un incidente: si stacca parte della corteccia cerebrale. Papà Beppi… - Enrico_Liano : RT @RaiCultura: ?? #AccaddeOggi Il #7febbraio 1987 muore Claudio #Villa, il 'reuccio' della #canzone italiana. #CondividiLaCultura ?? #Music… -