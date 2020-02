Cyberpunk 2077 mozzafiato: il segreto? L’illuminazione (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sarebbe stato praticamente tra le mani dei videogiocatori tra pochi mesi, ma i piani per Cyberpunk 2077 sono cambiati in corso d'opera. Non era evidentemente ancora pronta a dare in pasto al pubblico la sua creatura CD Projekt RED, lo studio responsabile dello sviluppo, che ha preferito ritagliarsi ancora un po' di tempo. Lo scopo è ovviamente quello di dar vita a una produzione videoludica che riesca a soddisfare le aspettative e, perchè no, settare anche nuovi standard per il settore. D'altronde dopo aver dato alla luce un gioco del calibro di The Witcher 3, ricordato tanto per il suo gameplay quanto per il suo comparto tecnico, non si può di certo lasciare nulla al caso. Un ritardo, quello di Cyberpunk 2077, che è stato quindi accettato da parte della community dei videogiocatori, a patto che sia giustificato dalla resa finale del titolo completo. Cyberpunk 2077, facciamo ... optimaitalia

iCrewPlay : ??Cyberpunk 2077, Dying Light e Final Fantasy VII Remake: il 2020 è l’anno dei rinvii? Tre grandi titoli attesissimi… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Si prospetta un #GDR con storie stratificate e uniche. #PS4 #PlayStation #Cyberpunk2077 @CyberpunkGame @CDPROJEKTRED ht… - Asgard_Hydra : Cyberpunk 2077: l'illuminazione in tempo reale renderà il gioco mozzafiato | Game Division -