CorSport: Il Napoli somiglia a una provinciale senza la forza della disperazione di una provinciale (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano scrive della partita di ieri del Napoli contro il Lecce. Non è stato solo il rigore non concesso da Giua a determinare la sconfitta. “Il rigore su Milik, tecnicamente ineccepibile, potrebbe schiacciare il racconto della sconfitta azzurra sull’errore di Giua. Che pure è tanto decisivo per il risultato quanto macroscopico. E dice tutta la confusione degli arbitri italiani di fronte al Var”. Milik accentua indubbiamente il tuffo, scrive, ma dalle immagini è chiaro che la gamba destra del difensore del Lecce aggancia volutamente quella del polacco. “E non si può pensare che l’arbitro posizionato di fronte alla telecamera non l’abbia segnalato al collega in campo, visto che la loro conversazione è durata per quasi un minuto. Ciò provala difficoltà psicologica dei direttori di gara italiani ad accettare un controllo sul loro operato e la pertinacia ... ilnapolista

CorSport : Fallo di #Donati su #Milik: ecco il rigore negato al #Napoli contro il #Lecce ???? - CorSport : #NapoliLecce, furia #Giuntoli: “Perché l'arbitro non va al Var? È inaccettabile”???? - napolista : CorSport: Il #Napoli somiglia a una provinciale senza la forza della disperazione di una provinciale Gli allenator… -