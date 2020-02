Coronavirus, il dibattito imperversa anche in Italia. Ma non tiene conto di un rischio vicino a noi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il dibattito ipocondriaco sul Coronavirus “made in China” imperversa anche in Italia, innescando polemiche mediatiche, contraccolpi economici e ripercussioni politiche. Tutto si chiedono come evitare che si espanda nelle nostre città. In questo fiorire di opinioni più o meno allarmistiche manca una domanda: chi pensa all’Africa? Sono 3.000 i progetti finanziati dai cinesi nel continente, da Nord a Sud, e sono almeno 200mila (secondo alcune valutazioni, 2 milioni) i lavoratori provenienti dalla Cina all’opera da quelle parti, soprattutto in Algeria, Angola, Nigeria, Repubblica del Congo, Repubblica democratica del Congo ed Etiopia. Qualcuno si sta preoccupando in modo serio del via-vai, tuttora in corso, tra Cina e Africa e di eventuali forme di prevenzione? Vai a saperlo… Di certo, gli africani non hanno né i mezzi né il cosiddetto “potere contrattuale” per poter pretendere ... ilfattoquotidiano

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. #Coronavirus.… - sabahelher : RT @ilfattoblog: Coronavirus, il dibattito imperversa anche in Italia. Ma non tiene conto di un rischio vicino a noi - Noovyis : (Coronavirus, il dibattito imperversa anche in Italia. Ma non tiene conto di un rischio vicino a noi) Playhitmusic… -