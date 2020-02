Coronavirus, 40mila contagiati. Per Gb è "minaccia grave ed imminente" (Di lunedì 10 febbraio 2020) 908 persone sono morte in Cina a causa del Coronavirus. Sono le autorità locali cinesi a dichiararlo, riportando anche il numero totale di casi di contagio: 40.171.I casi di stranieri in Cina contagiati dal Coronavirus salgono a 27, come dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese Geng Shuang, in un briefing online con i media. Di questi 27, un cittadino americano ed uno giapponese sono morti, 22 si trovano in isolamento mentre 3 sono stati dimessi. Per GB Coronavirus è una “minaccia grave e imminente” Il Ministro della Sanità del Regno Unito Matt Hancock ha rubricato il Coronavirus una minaccia “grave e imminente per la salute pubblica”. La dichiarazione segue l’accertamento del quarto caso di Coronavirus nello stato. Il ministro ha detto che lo stato prenderà le misure necessarie Diamond Princess: altri ... huffingtonpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: 908 morti e oltre 40mila contagi in Cina #ANSA - TgLa7 : 910 i morti per il virus, superate le vittime della Sars. Oltre 40mila contagi - Agenzia_Ansa : Coronavirus: in Cina 908 morti, oltre 40mila i contagi. Lo conferma ufficiale da Pechino, tremila i nuovi casi #ANSA -