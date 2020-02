Coop Alleanza richiama vongole per presenza di Escherichia Coli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Coop Alleanza ha diffuso un comunicato, ripreso e condiviso dal sito Foodsafeit.com con quale richiama dal mercato un lotto di vongole o lupini New Corpomo. Si tratta di un prodotto che, dopo le opportune verifiche, si è scoperto avere un batterio in dosi che superano quelle stabilite dalla legge. Coop Alleanza ritira lotto di vongole Il lotto in questione è quello venduto in retine da 500 grammi con il numero 0035C confezionato in data 04/02/2020. L’azienda ha raccomandato qualunque consumatore che l’abbia acquistato di non farne uso perché potrebbe incorrere in un’infezione generata da quel batterio. Nonostante infatti la maggior parte dei suoi ceppi siano innocui per l’uomo, ve ne sono alcuni che possono mettere a rischio la salute causando disturbi di differente gravità. La confezione interessata è stata consegnata soltanto in alcuni punti vendita di Coop ... notizie

