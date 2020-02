Brad Pitt, Joaquin Phoenix, i discorsi, il sandwich: i migliori momenti degli Oscar 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Dal photobombing di Timothée Chalamet e la reazione di Margot Robbie alla prima statuetta di Brad Pitt come attore: tutti i momenti più indimenticabili degli Oscar 2020. mondofox

SkyTG24 : #Oscars Brad Pitt ha vinto il premio Oscar come miglior attore non protagonista.#BradPitt ?? La sua carriera in 20 f… - RaiNews : Trionfa Parasite, prima volta per un film straniero. Miglior attore Joaquin Phoenix e migliore attrice Renee Zellwe… - Agenzia_Ansa : Premio Oscar 2020, Brad Pitt vince come miglior attore non protagonista. Toy Story miglior film d'animazione, Hair… -