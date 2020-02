Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: calendario, programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 10 febbraio 2020) Manca sempre meno al grande giorno e i Mondiali di Biathlon sono sempre più vicini. La rassegna iridata andrà in scena ad Anterselva, in Italia, dove saranno in programma dodici gare in undici giorni, che assegneranno le medaglie e daranno una nuova conformazione alle classifiche. Si inizia giovedì 13 per terminare domenica 23 febbraio. Per questo evento così speciale ci sarà la diretta tv in chiaro su RaiSport ed in abbonamento su Eurosport, che trasmetterà su Eurosport 1 ed Eurosport 2 a seconda della concomitanza con altri eventi, mentre la diretta streaming potrà essere seguita gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player e su DAZN. OA Sport come al solito vi garantirà la diretta live testuale integrale di tutte le gare. Di seguito il programma completo della rassegna iridata: calendario Mondiali Biathlon Anterselva 2020 13 FEB 2020 14:45 4×6 km Staffetta ... oasport

OA_Sport : Biathlon, Mondiali Anterselva 2020: calendario, programma, orari, tv, streaming - ninda1952 : RT @TgrAltoAdige: Mondiali di biathlon ad Anterselva. Per il turismo un giro d'affari da 100 milioni. Il servizio di Luigina Venturelli sul… - SchneiderGigio : RT @neveitalia: Vittozzi, bordate mondiali: 'Ho perso la testa e la coppa dopo quella scelta della staffetta...' #biathlon #6Febbraio https… -