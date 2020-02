Berlino,rinuncia la 'delfina' di Merkel

Annegret Kramp-Karrenbauer ha deciso di non candidarsi alla cancelleria per le elezioni del 2021 e di lasciare la presidenza della Cdu. Lo riferisce una fonte del partito tedesco. L'annuncio, durante un vertice della Cdu, arriva nel mezzo di una crisi politica nazionale per l'alleanza senza precedenti con l'estrema destra per le elezioni in Turingia. Karrenbauer ha annunciato di voler "organizzare la candidatura alla cancelleria per l'estate e di voler preparare il partito per il futuro".(Di lunedì 10 febbraio 2020)