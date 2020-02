Bastianich: «Gli italiani sono invidiosi. In America c’è più meritocrazia» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Giornale intervista Joe Bastianich, ristoratore, musicista, artista. Metà italiano e metà Americano. Oggi al tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent dopo anni di Masterchef. Parla di cucina, passioni, ma anche delle differenze tra Italia e Stati Uniti e del diverso concetto del cibo. Il fast food, tanto per cominciare. L’italia ne ha una concezione diversa rispetto all’America. «Voi ne avete un’idea cheap, da noi invece non è un ristorante di seconda o terza classe. Ci vanno dal presidente degli Stati Uniti alle star dello sport, fino appunto ai ragazzini. Io stesso almeno una volta al mese ho voglia di sentire quei sapori. E ci vado a mangiare». Dell’Italia dice che gli piace il cibo, la cura artigianale delle cose, l’apertura mentale. «Siete il Paese del cibo, ci sono prodotti ovunque e di grande qualità. E poi c’è la nonna che cucina, chi ha l’orto ... ilnapolista

