Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri lo fanno in strada: scoppia la passione e scappa il bacio [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il recente lutto di Ambra Angiolini Qualche giorno fa, attraverso Il suo seguitissimo account Instagram, Ambra Angiolini annunciava un lutto. Purtroppo dopo tanti anni le è venuto a mancare il suo cane, un pastore tedesco. La cantante ed attrice ha scritto un lungo messaggio d’addio per il suo amico a quattro zampe. Parole che hanno commosso tutti i suoi follower che, grazie al loro calore le sono stati vicini. Nel frattempo prosegue a gonfie vele la sua reazione sentimentale con Massimiliano Allegri e di recente sono stati pizzicati di un noto magazine di gossip mentre si facevano delle effusioni in pubblico. Andiamo a vedere nello specifico cos’è successo alla nota coppia. L’attrice è Massimiliano Allegri beccati che si baciano in strada Il periodico di gossip Diva e Donna ha pizzicato una delle coppie più popolari ed amate del nostro Paese. Stiamo parlando della ... kontrokultura

KontroKulturaa : Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri lo fanno in strada: scoppia la passione e scappa il bacio [FOTO] - - chiarafonti1 : Ambra Angiolini nel giusto #DomenicaIn - Bananamarzu : RT @LaOttomani: Comunque io sogno una conduzione corale di Sanremo: - Victoria Cabello - Vanessa Incontrada - Mara Venier - Alessia Marcuzz… -