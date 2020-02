Treno deragliato a Lodi, gli operai indagati negano tutte le accuse (Di domenica 9 febbraio 2020) Proseguono le indagini per capire cosa sia effettivamente successo all’alba di venerdì mattina, quando il Treno Frecciarossa Av9595 è deragliato causando la morte dei 2 macchinisti e ferendo altre 31 persone. La Procura ha iscritto 4 operai e 1 caposquadra al registro degli indagati. Si cerca di capire se la manutenzione è stata effettuata in modo corretto oppure ci sono responsabilità penali. La ricostruzione dell’incidente La Polfer sta eseguendo ricerche e analisi vicino a Ospitaletto Lodigiano, nel punto in cui la locomotiva del Frecciarossa è tragicamente uscito dai binari. I 2 macchinisti sono morti, altri passeggeri e personale di servizio hanno riportato ferite non gravissime, ma è doveroso far luce su eventuali responsabilità.Dalle prime ricostruzioni è emerso che potrebbe essersi trattato di errore umano: invece di essere in posizione dritta, un deviatoio sarebbe stato ... thesocialpost

