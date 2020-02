Serie A, esonero vicinissimo: panchina a Di Biagio (Di domenica 9 febbraio 2020) In Serie A sta per saltare un’altra panchina dopo l’ennesima sconfitta. Gigi Di Biagio pronto a subentrare in panchina In Serie A sta per saltare un’altra panchina: è quella della Spal, che ha deciso di esonerare Leonardo Semplici. Al tecnico toscano è costata cara la terza sconfitta consecutiva, avvenuta oggi in casa contro il Sassuolo, … L'articolo Serie A, esonero vicinissimo: panchina a Di Biagio proviene da www.inews24.it. inews24

