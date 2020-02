Sanremo non ha più limiti, parla di mille cose, ma ha dimenticato la musica (Di domenica 9 febbraio 2020) Sanremo è una grande festa: grandi ascolti, grandi coinvolgimenti popolari, grande interesse e grande dibattito sul festival. Inarrestabile, intramontabile, anzi sempre più forte. Eppure dopo tanti anni di disagio stavolta mi sento ancora più a disagio, se possibile.La macchina nazionalpopolare televisiva non ha più limiti, nel senso che non si impone più dei limiti: dovrebbe avere al centro 24 canzoni nuove, la gara fra loro (misurarne la qualità resta un problema irrisolto, dal televoto alle giurie demoscopiche) e il mondo espressivo della musica italiana in genere. Invece parla di mille altre cose, dal femminicidio al bullismo, dalla diversità al politicamente corretto (di politica no, meglio evitare). Tutto meritorio, figuriamoci, tutto encomiabile. Ma per affrontare argomenti forti ci vuole attrezzatura culturale, contesto giusto, ... huffingtonpost

