Sanremo 2020 polemica | su Sky hanno spoilerato il vincitore 20 minuti prima FOTO

Ieri, sabato 8 febbraio, è andata in onda la serata finale del Festival di Sanremo 2020 e, anche in tale occasione, non è mancata una dura polemica. Alcuni telespettatori, infatti, si sono resi conto della brutta gaffe commessa su Sky, in cui è stato spoilerato in anticipo il nome del vincitore. Ad aggiudicarsi il primo posto di questa settantesima edizione del Festival della canzone italiana è stato Diodato, seguito da Francesco Gabbani e dai Pinguini Tattici Nucleari. Amadeus, però, ha temporeggiato parecchio prima di dare l'annuncio ufficiale, sta di fatto che il nome del primo classificato è stato comunicato in anticipo da Sky. La gaffe di Sky sul vincitore di Sanremo 2020 Sono stati soprattutto gli utenti di Twitter a far nascere la polemica sull'ultima serata del Festival di Sanremo 2020. Numerose persone, infatti, si son rese conto di un errore commesso da Sky in cui, ...

