Ricercatore torturato in Egitto, la nota del paese per il governo italiano: «Patrick è un cittadino egiziano» (Di domenica 9 febbraio 2020) Il rischio di un caso Regeni bis è più concreto che mai e ce ne rendiamo perfettamente conto. La storia di Patrick George Zaky è cominciata alle 4 del mattino di venerdì pomeriggio nell’aeroporto del Cairo, dove è stato prelevato con la forza dalla Sicurezza di Stato e sottoposto per 24 ore a torture allo scopo di ottenere informazioni sulla sua attività umanitaria. Perché Patrick George Zaky costituirebbe un pericolo per l’Egitto e dove si trova ora? Vediamo gli ultimi aggiornamenti sulla delicata situazione dello Ricercatore e studente presso l’università di Bologna. Intanto la nota ufficiosa diramata dal governo egiziano per l’Italia è chiara: «Patrick è un cittadino egiziano». Evidente il tentativo di sottolineare che la questione del Ricercatore torturato non dovrebbe riguardare il nostro governo. Chi è Patrick George Zaky, il Ricercatore torturato in Egitto ... giornalettismo

