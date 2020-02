Prescrizione, rebus al Senato: cosa rischia il Governo (Di domenica 9 febbraio 2020) cosa rischia il Governo al Senato sulla Prescrizione? Potrebbero mancare cinque voti per la maggioranza. Renzi l’ago della bilancia. ROMA – cosa rischia il Governo al Senato sulla Prescrizione? A fare il punto è Repubblica che evidenzia come la maggioranza giallo-rossa rischia a livello numerico (almeno sulla carta). L’ago della bilancia, come sempre, è il partito di Matteo Renzi che ha a disposizione ben 17 parlamentari in grado di poter decidere il futuro di questo esecutivo. I numeri della maggioranza al Senato La divisione del Pd e le espulsioni dei pentastellati hanno messo i numeri della maggioranza a serio rischio a Palazzo Madama. Ricordiamo che il limite minimo è 160 voti e in questo momento il Governo giallo-rosso (senza Italia Viva) si aggira tra i 155 e i 158. Numeri che bassi che non consentirebbero di approvare qualsiasi provvedimento in ... newsmondo

NewsMondo1 : Prescrizione, rebus al Senato: cosa rischia il Governo - pborghilivorno : #pd5stelleitaliaviva Rebus Senato: ecco cosa rischia il governo sulla prescrizione - EmilioBerettaF1 : Rebus Senato: ecco cosa rischia il governo sulla prescrizione -