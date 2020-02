Palermo conferisce la cittadinanza onoraria agli equipaggi della Mare Jonio e Sea Watch (Di domenica 9 febbraio 2020) Il Comune di Palermo ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria della città agli equipaggi di tre diverse imbarcazioni che si sono distinte negli ultimi mesi per aver salvato centinaia di vite nel Mar Mediterraneo.La cerimonia si terrà alle 16 di lunedì 10 febbraio a Palazzo Delle Aquile e sarà il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a conferire il prestigioso riconoscimento all'equipaggio del motopeschereccio "Accursio Giarratano", che nel luglio dello scorso anno interruppe le operazioni di pesca per trarre in salvo 50 migranti e attendere per 24 ore l'arrivo di una nave della guardia costiera italiana per il trasbordo delle persone salvate.Lo stesso riconoscimento sarà assegnato agli equipaggi di due navi delle ONG molto attive nel Mediterraneo e responsabili di migliaia di salvataggi: la Mare Jonio dell'omg Mediterranea Saving Humans e la Sea Watch dell'omonima ong ... blogo

