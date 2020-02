Napoli Primavera, che batosta! L’Inter vince di manita: il report (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – La vittoria alla prima di Angelini contro il Torino aveva fatto ben sperare per la salvezza, ma si è trattato di un singolo squillo che sembra destinato a non poter cambiare le sorti di una brutta stagione. Nel pomeriggio del sabato il Napoli Primavera cede sotto i colpi dell’Inter perdendo con un netto 5-0. La formazione di casa domina in lungo e in largo, andando in vantaggio ad inizio gara con Mulattieri. Quello degli uomini di Madonna diventa quasi un tiro al bersaglio: al 16esimo viene annullato ai nerazzurri il gol del raddoppio per fuorigioco. Al 21esimo Mulattieri colpisce la traversa con un bel tiro al volo. Al 38esimo altro legno colpito da Vezzoni, su suggerimento di un Mulattieri ispiratissimo. Lo stesso bomber di casa al 44esimo fa il meritato 2-0 con un gran colpo di testa. Napoli mai veramente in partita. Nella ripresa è ... anteprima24

