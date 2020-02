Meteo CALDISSIMO: stiamo bissando il 2007 (Di domenica 9 febbraio 2020) L'inverno 2019-2020 verrà ricordato per il suo Meteo infausto, davvero senza emozioni per gli amanti di gelo e neve: le anomalie climatiche di tale trimestre freddo sono incredibili e stanno bissando e addirittura superando il terribile 2007, all'epoca definito come "INVERNO MANCATO". Si pensava che un tale evento Meteo estremo non potesse venire a breve, e invece dopo soli 13 anni eccoci qua, di nuovo a commentarne uno così infausto. Ma com'è stato possibile registrare un inverno così deludente? Innanzitutto, il riscaldamento globale fa sentire i suoi influssi anche nelle invernate, oramai sempre meno rigide e sempre più miti. In secondo luogo, un indice di Oscillazione Artica così marcatamente positivo di fatto impedisce l'arrivo di masse d'aria gelide alle nostre latitudini. Infine, gli oramai onnipresenti anticicloni, murano sostanzialmente tutti i fronti in arrivo ... meteogiornale

