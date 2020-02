LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Falun 2020 in DIRETTA: Bolshunov molto attivo, De Fabiani è nel gruppo di testa! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:20 Per la prima volta al comando Roethe, seguito da Melnichenko. 10:18 Caduta per Bolshunov! Per fortuna nulla di grave per il russo che si rialza in un nanosecondo. 10:17 De Fabiani perde un po’ di terreno, l’azzurro è 17° a 17”7 dalla vetta. 10:16 Al bonus point del km 6.7 Bolshunov conquista 15 punti precedendo Niskanen e Krueger. 10:14 Al passaggio al km 6.1 davanti c’è Niskanen con Holund a distanza ravvicinata, poi Bolshunov e tutti gli altri. 10:12 molto nascosto Ustiugov che è 24° subito alle spalle del nostro Pellegrino. 10:11 Bolshunov si è portato sulle code di Holund, per il momento il russo lascia fare. 10:09 De Fabiani recupera posizioni ed è ora ottavo, Pellegrino è 24° invece. 10:08 Abbastanza in palla il nostro De Fabiani, 11° a 7″4 da Holund. 10:06 Partenza molto più veloce del solito con ... oasport

