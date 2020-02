LIVE Inter-Milan 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Calhanoglu prende il palo da fuori area! (Di domenica 9 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9′ Calhanoglu da fuori area esplode il destro e trova la base del palo! 7′ Castillejo ancora una volta va al cross dalla destra, Rebic colpisce il pallone ma trova la deviazione di Godin che manda fuori il pallone. 5′ L’Inter prova ad alzare il baricentro nonostante il pressing alto del Milan. 3′ Prima occasione per il Milan, Castillejo crossa per Ibrahimovic che apre il piatto trovando l’impatto con il pallone ma non trova la porta. 1′ Inizia la partita! 20.43 Ingresso in campo delle due squadre, tra poco il fischio d’inizio. 20.40 Tra poco l’ingresso in campo delle due squadre, tutto pronto a San Siro. 20.37 Numeri positivi anche nei derby Interni per l’Inter. I nerazzurri non perdono in casa con il Milan da 8 partite e soltanto due volte, nella storia del campionato, hanno avuto ... oasport

sportli26181512 : Inter-Milan, LA MOVIOLA LIVE: proteste per un retropassaggio di Candreva preso da Padelli: Inter-Milan è il postici… - fcin1908it : LIVE #InterMilan 0-0 11': Finalmente Inter. Su calcio d'angolo carambola e Donnarumma salva su Skriniar… - zazoomnews : Inter Milan 0-0 LIVE: partiti inizia il derby numero 172 - #Inter #Milan #LIVE: #partiti #inizia… -