La verità di Junior Cally: “Spero che la gente riesca a vedere cosa c’è dietro il rap” (Di domenica 9 febbraio 2020) Junior Cally è stato uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020 e dopo le prime sere sul palco dell'Ariston si racconta alle telecamere di Fanpage.it. Il rapper romano divulga la sua verità, spiegando cosa c'è dietro ad un pezzo rap e come le polemiche non abbiano minato la sua creatività. fanpage

MeHugIdols : RT @03Julss: @writingvee Io non seguo junior cally, non lo conoscevo nemmeno prima di Sanremo, ma di cosa dovrebbe scusarsi? Credo che nell… - 03Julss : @writingvee Io non seguo junior cally, non lo conoscevo nemmeno prima di Sanremo, ma di cosa dovrebbe scusarsi? Cre… - CaputoItalo : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : La verità di Junior Cally: 'È ora che le persone c... -