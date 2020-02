Inter Milan, l’attesa delle squadre: nerazzurri in ritiro ad Appiano (Di domenica 9 febbraio 2020) Inter Milan, cresce l’attesa per il derby di Milano. nerazzurri in ritiro ad Appiano, rossoneri a casa Cresce l’attesa per le due squadre, ma Inter e Milan hanno deciso di passare l’attesa in modo differente. L’Inter di Antonio Conte – come riportato da La Gazzetta dello Sport -, è in ritiro ad Appiano dal pranzo di ieri sera. Il Milan, invece, si è ritrovata a Milanello soltanto alle ore 10.30. Una giornata intensa, che si gioca anche sui dettagli. Alle ore 10.30 ci sarà l’allenamento di rifinitura per i calciatori nerazzurri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

