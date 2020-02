Il dietrofront di Renzi e Italia Viva sulla prescrizione (Di domenica 9 febbraio 2020) Ieri Matteo Renzi, intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, aveva detto che Italia Viva avrebbe votato no in Senato sulla mediazione raggiunta da MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico sulla prescrizione. Oggi, fa sapere Goffredo De’ Marchis su Repubblica, Italia Viva ha deciso di dire sì in Aula alla mediazione raggiunta da M5S e PD anche se Renzi è determinato a presentare una legge che la cambi in Aula. Primo tempo: Renzi nell’angolo. Italia Viva voterà la fiducia al decreto Milleproroghe nel quale verrà inserita la nuova norma sulla prescrizione voluta da Pd, M5S e Leu. Se l’emendamento sarà tecnicamente impeccabile può anche annullare il lodo Annibali (deputata di Iv) e il disegno di legge del forzista Costa che va alla Camera il 24 febbraio. Sembra scacco matto. Accompagnato dalla ritirata Renziana per evitare la caduta del governo. Secondo tempo: Renzi ... nextquotidiano

